İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu'nun (İEKKK) 136'ncı toplantısında Kültürpark Ortak Akıl Çalışması paylaşıldı.İZMİR (İGFA) - Alanın geleceği ve planlaması ile ilgili konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, gereksiz yapıların kaldırılarak doğal ortamın korunması ve Kültürpark'a daha fazla yeşil alan kazandırılması konusunda kararlı olduklarını söyledi.

Kentin ortak sorunlarının çözümü amacıyla Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde oluşturulan İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu'nun (İEKKK) 136'ncı toplantısında Kültürpark’ın geleceği masaya yatırıldı. Tarihi Havagazı Fabrikası'nda kent paydaşlarının görüşlerini bildirdiği toplantıda Kültürpark’ın kurulduğu günden bugüne gelen süreci, projeleri, mevcut ekolojik, yapısal ve kültürel durumu ile yapılması planlanan çalışmalar görüşüldü. Kültürpark’ın, ortak akıl ve uzlaşı doğrultusunda İzmirlilerin daha etkin kullanımı için yol haritası belirlendi.

“KÜLTÜRPARK HEPİMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Toplantı İEKKK Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer’in açılış konuşması ile başladı. Ardından Başkan Dr. Cemil Tugay önderliğinde başlatılan Kültürpark Ortak Akıl Çalışması’nın sunumuna geçildi. Çalışmanın İzmir için büyük bir öneme sahip olduğunu ifade eden Başkan Tugay, “Kültürpark şehrimiz için, hepimiz için çok önemli. Arkadaşlarımızın yaptığı bir çalışma vardı. Ortak akılla ilerleme sağlandı. Sizlerin görüşleriyle bu çalışmayı daha iyi yerlere taşıyacağımızı düşünüyorum” dedi.

“ÜÇ HİZMET BİNASI OLACAK, KÜLTÜRPARK’TAKİ HOLLER TAMAMEN KALKACAK”

Başkan Tugay, konuşmasının devamında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kültürpark’ta yürüttüğü ve yapmayı planladığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kültürpark’taki yeşil alanların artırılması için kararlılık mesajı veren Başkan Tugay, “Kültürpark hepimiz için çok değerli bir alan. Yeşil dokusunun korunması, geliştirilmesi çok önemli. Hiç kimsenin itirazı yok. Detaylarda konuşulacak birçok şey çıkıyor. Mesela altına yeni bir otopark alanı yapmak doğru değil. Benim kendi kesin ve kati görüşüm, belediyemizin hizmet alanı olarak kullandığı hollerin tamamen kalkması yönünde. Bitmez deniyor ama bitecek. Üç farklı lokasyonda belediyemizin hizmet noktası olacak. Biri eski yerinde Konak’ta, diğeri Yenişehir’de, bir de kafamda tasarladığım sürpriz olacak başka bir yerde. Hepsi de yerli yerine oturuyor, hiçbir sorun yok. Hollere gerek yok. Kültürpark, kentin akciğeri, spor alanı, sosyalleşme alanı. Kültürel etkinliklerin olduğu alanlar olarak mutlaka kalmalı. Ben bunları hepimizin ortak görüşü olarak görüyorum. Kaldırabildiğimiz kadar gereksiz yapıyı, eklentiyi kaldıracağız. Yerine de yapabildiğimiz kadar yeşil alan yapacağız. Mevcut ağaç dokusunu geliştirmek için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN TUGAY'DAN YEŞİL KORİDOR VURGUSU

İzmir’de Kültürpark ile bütünleşen yeşil koridorlar oluşturmak için çalıştıklarını ifade eden Başkan Tugay, “Yeşildere ve Kadifekale’yi dönüşüme tabi tutmak, Yeşildere Vadisi’ni de tamamen bir rekreasyon alanına çevirmek yine bizim çok önemsediğimiz bir konu. Ekonomik sıkıntılarımız arasında Yeşildere'yi rekreasyon alanı olarak düzenlemek için 750 milyon lira kamulaştırma için para ayırdık. O alanı, kentin birbirine bağlanan yeşil alanları gibi hayal ediyoruz. Yeşildere ile Kültüpark’ı ve Liman tarafını yeşil koridor ile birbirine bağlamayı başardığımızda kentimiz için çok keyifli, hoş bir şey yapmış olacağız” şeklinde konuştu.

“VAR OLANI DOĞRU KULLANMIYORUZ”

İzmir’de çok değerli yeşil alanlar olduğuna dikkat çeken Başkan Tugay, “Londra’nın bahçeleri benim ruhumu dinlendiriyor. Hayal edip, keşke İzmir’de öyle olsa diyorum. Harita uygulamasından İzmir’e baktığımız zaman, çok da içimizi karartacak bir şey yok. Var olanları doğru kullanamıyoruz. Bu alanları doğru koruyup geliştirebilsek, yeşil alanları, sosyal alanları artırsak çok güzel şeyler olacak. Gözümüzün önünde Kordon gibi muhteşem bir alan var. Birbirine bağlamamız gererek çok güzel alanlarımız var” ifadelerini kullandı.

İZMİR TARİH VE SANAT MÜZESİ KÜLLERİNDEN DOĞACAK

Başkan Tugay, Kültürpark içerisinde yer alan ve 1939 yılında ünlü mimar Bruno Taut tarafından tasarlanan İzmir Tarih ve Sanat Müzesi’nin yeniden kente kazandırılacağının müjdesini verdi. Başkan Tugay, “Müze, İzmir’in en değerli yapılarından birisi. İnanılmaz kötü kullanılmış. Biz orayı Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan geri aldık. Bu sene İzmir Enternasyonal Fuarı açılmadan önce önündeki yapıyı kaldıracağız. Yerine de uluslararası sergilerin yapılacağı bir sergi salonu olarak tasarlıyoruz. Şimdiden küratörlerle görüşüyoruz. Çağdaş sanat müzesi olabilir, sergi salonu olabilir diye düşünüyorum. Atlas Pavyonu’nda çok güzel sergiler yapmaya devam edeceğiz. Refik Anadol’un dijital sergisi orada olacak” diye konuştu.

“GÖL GAZİNOSU TÜRKİYE’NİN EN İYİ GASTRONOMİ MÜZESİ OLACAK”

Göl ve Ada gazinolarının restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Tugay, “Göl Gazinosu’nun tadilatı bitmek üzere. Gölü yeniden tamir ediyoruz. İzmir Enternasyonal Fuarı’na kadar açılacak. Göl Gazinosu Türkiye’nin en iyi gastronomi müzesi olacak. Önündeki açık alanda güzel bir kafeterya olacak. Çok keyifli bir tesis olarak açmayı planlıyoruz. Ada Gazinosu’nu da önümüzdeki sene tekrar bir restoran olarak kentimize kazandıracağız” dedi.

“BASMANE ÇUKURU İLE İLGİLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR”

Konuşmasının son bölümünde kentin en büyük tartışma konularından biri olan ve halk arasında Basmane Çukuru olarak tabir edilen alan hakkında bilgilendirme yapan Başkan Tugay, “Basmane Çukuru ile ilgili alanda süreç adım adım ilerliyor. Hukuki süreç nihayete ermek üzere. Orası fuara dahil edilebilecek bir yer değil. Çünkü mülkiyeti bizde değil. Mülkiyeti bizde olsa dahi hissesinin çoğunluğu bizde değil. İzmirlilerin memnun olacağı bir yer olacak bunu garanti ederim. Ne Kemeraltı esnafının alışverişini engelleyecek, ne turizm açısından İzmir’e negatif etki yaratacak ne de görüntüsüyle İzmir’e yük olacak bir şey yapılmayacak oraya. Biz de bu işin bir parçası olacağımız için emin olabilirsiniz” dedi.

ÇÖLDE BİR VAHA KÜLTÜRPARK

Toplantıda Mimar Şükrü Kocagöz, 90’lı yıllarda yarışma kapsamında hazırlanan Kültürpark Projesi’ni anlattı. Ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümen Üyesi Elvin Sönmez Güler, “Kültürpark’ın Yeşil Dokusu” ile ilgili sunum yaptı. Kültürpark’ın İzmir yangınından bugüne gelişen yeşil dokusu, ekosistemin mevcut durumu, yeni eklenen yeşil varlıklar gibi yeşil envanteri hakkında bilgi veren Elvin Sönmez Güler, Kültürpark’ın çölde bir vaha olduğunu ifade etti.

UĞUR YÜCE KÜLTÜRPARK İLE İLGİLİ ÇALIŞMAYI PAYLAŞTI

Kentimiz İzmir Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Yüce, “Kültürpark: Yapılması ve Yapılmaması Gereken Uygulamalar” başlıklı çalışmayı kurul üyeleri ile paylaştı. Yüce, “Cemil Başkanımızın önderliğinde Kültürpark ortak akıl toplantısı kapsamında bir hazırlık yapıldı. Bu çalışmayı başkanımıza arz ettiğimizde bize bu görevi verdi. Biz bir komite kurduk, meslek odalarını davet ettik. Kültürpark’ıma Dokunma Platformu’nun başkanlarını davet ettik. Kendi aramızda 35 senede yapılmış bütün raporları, olumlu, olumsuz haberleri topladık. Söyleşileri aldık ve bir sentezini yaptık. Bu çalışmaları iki grupta topladık ve özetledik. Kültürpark'ta yapılması gerekenler ve yapılmaması gerekenler başlıklar altında toplanıyor” dedi.