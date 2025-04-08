Aliağa Belediyesi Spor Okulları’nda eğitim gören karate öğrencileri, İzmir’de Düzenlenen Karate İl Şampiyonası’nda 21 madalya birden kazandı.

Aliağa Belediyesi Spor Okulları, Türkiye Karate Federasyonu tarafından 5-6 Nisan’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına özel, Buca Serdar Yereli Spor Salonu’nda düzenlenen İl Şampiyonasına 30 öğrencisiyle katıldı. Aliağalı sporcular, şampiyonadan 4’ü birincilik, 8’i ikincilik ve 9’u üçüncülük olmak üzere toplamda 21 madalya ile döndü. Aliağa Belediyesi karate kursu öğrencileri, il şampiyonasının ardından 10 Nisan’da Kocaeli’nde yapılacak olan Türkiye Şampiyonası’na 6 sporcusu ile katılacak.

İzmir Şampiyonasında, kumite dalında yarışanlardan; 2016 doğumlular arasında Hiranur Binici 40 kiloda birinci, Göktuğ Kapıdaş 40 kiloda ikinci, Mustafa Arslan 45 kiloda ikinci, Selahattin Alp Şahin 30 kiloda üçüncü ve Talha Çalgay 35 kiloda üçüncü oldu. 2015 doğumlular arasında Cemile Kolay 37 kiloda ikinci, Öykü Durudilek 34 kiloda ikinci, Alper Barut 35 kiloda üçüncü, Bartu Alim 40 kiloda üçüncü, Metin Ali Yaşar 45 kiloda ikinci, Boran Kalkan 45 üstü kiloda ikinci oldu.

2014 doğumlular arasında Ceylin Çoban 44 kiloda üçüncü, Furkan Topkaya 40 kiloda üçüncü, Enes Demir 50 kiloda birinci, Rüzgar Oral 45 kiloda birinci oldu. 2013 doğumlular arasında Mevlüt Çınar Dede 42 kiloda üçüncü, Talha Kahya 42 kiloda üçüncü, Ahmet Dursun 37 kiloda ikinci oldu. 2012 doğumlular arasında Eren Varol 55 kiloda ikinci, Abdülkadir Binici 55 kiloda üçüncü oldu. Kata kategorisinde ise 2014 doğumlular arasında Furkan Topkaya birinci oldu.