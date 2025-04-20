İzmir Karabağlar Belediyesi tarafından düzenlenen İstihdam Günleri, 100. Yıl Uğur Mumcu Parkı’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. İş arayan vatandaşlarla işverenleri bir araya getiren etkinlikte, farklı sektörlerden birçok firma yer aldı. Katılımcılar, firma temsilcileriyle birebir görüşme fırsatı bularak iş olanakları hakkında bilgi aldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay da etkinlik boyunca firmaların stantlarını ziyaret ederek yetkililerle görüştü, vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Kınay, Karabağlar Belediyesi olarak işsizlikle mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

25 Mayıs 2024 tarihinde açtıkları Bölgesel İstihdam Ofisi sayesinde 11 ayda 1100 kişiyi iş imkanı sağladıklarını ifade eden Kınay “İstihdam, kentimizdeki en önemli sorunlarının başında geliyor. Biz de bu sorunu çözmek için hem firmaları hem de iş arayanları aynı çatı altında buluşturarak bir ilki gerçekleştirdik. Bundan sonra da halkımıza umut olacak projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceğiz” dedi.

GÜN BOYU SÜRDÜ

Karabağlar İstihdam Günleri’nde farklı sektörlerden 30’un üzerinde firma yer aldı. Vatandaşlar, firmaların insan kaynakları temsilcileriyle birebir görüşme şansı bulurken, kariyerlerine yön verecek önemli adımlar attı. Gün boyu devam eden etkinlik, hem işverenlerden hem de iş arayanlardan yoğun ilgi gördü.