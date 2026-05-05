İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Hukuk Fakültesi öğrencileri Berin Ceylin Çorak, Deren Yalçın ve Azra Özge Özgün, Lawment Derneği'nin düzenlediği 'Comparena Rekabet Hukuku Yarışması'nda ikincilik elde etti. Uygulamalı duruşma simülasyonu formatında gerçekleştirilen yarışmada, Rekabet Kurulu'na ilişkin bir süreçte yazılı dilekçeler hazırlayan genç hukukçular, yaptıkları sözlü savunmalarla da jürinin beğenisini kazandı. Bilgi birikimleri, etkili hitabet güçleri ve farklı bakış açılarıyla fark oluşturan İEÜ'lü ekip, Türkiye'nin farklı üniversitelerinden 17 takımın yer aldığı yarışmada ödüle ulaşarak büyük mutluluk yaşadı.

'Eğitimin niteliğini gösteriyor'

İEÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevilay Uzunallı, öğrencilerle gurur duyduklarını söyleyerek, 'Öğrencilerimizin, rekabet hukuku gibi uzmanlık gerektiren bir alanda elde ettikleri bu derece, fakültemizde verilen eğitimin niteliğini ve öğrencilerimizin azmini açık biçimde ortaya koyuyor. Son yıllarda öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası platformlarda elde ettiği başarıların istikrarlı biçimde artması, fakültemizin akademik yaklaşımının ve eğitim anlayışının güçlü bir göstergesi. Öğrencilerimizin yalnızca teorik bilgiyle değil; analitik düşünme, hukuki argümantasyon ve sözlü savunma becerileriyle de öne çıkmaları; klinik hukuk uygulamalarıyla güçlendirdiğimiz çağdaş hukuk eğitimi anlayışımızın da somut bir yansıması. Bu başarıların artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum' diye konuştu.

'İki aşamadan oluştu'

Yarışma sürecini değerlendiren takım lideri Berin Ceylin Çorak ise, organizasyonun iki aşamadan oluştuğunu belirterek, 'Yarışma, Rekabet Kurulu'na ilişkin bir senaryo üzerinden ilerledi. Öncelikle bize verilen olay metni doğrultusunda, kurul adına bir soruşturma raporu hazırladık. Ardından yine aynı metindeki delilleri kullanarak Rekabet Kurulu'na hitaben bir savunma dilekçesi yazdık. Bu aşamaların ardından jüri değerlendirmesiyle en yüksek puanı alan iki takım sözlü etaba, yani finale kaldı. Final etabı münazara formatında gerçekleşti. Jüri üyelerinin yönelttiği soruları yanıtladık, aynı zamanda biz de karşı tarafa sorular yönelttik. Tüm bu süreç sonunda yapılan puanlamayla ikinci olduk' dedi.

'Tecrübe kazandık'

Yarışmaya katılırken derece elde etmeyi hedeflediklerini ve bunun için de yoğun bir emek harcadıklarını dile getiren Çorak, 'Bu başarının bizim için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı olduğunu söyleyebilirim. Yarışma sayesinde hem önemli bir tecrübe kazandık hem de güçlü bir iletişim ağı oluşturduk. Jüri üyelerinin tamamı, alanında uzman isimlerdi. Bu süreç, kariyer planlarımız açısından bize yeni bakış açıları kazandırdı' ifadelerini kullandı.