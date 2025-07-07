İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), lisansüstü eğitim alarak akademik kariyerlerini güçlendirmek ve kendilerine yeni iş fırsatları oluşturmak isteyen gençlere sunduğu ‘burs’ fırsatlarını artırdı. 2025-2026 Akademik Yılı itibarıyla 27 yüksek lisans programında tam ücretli kontenjanları tamamen kaldıran İEÜ, öğrencilere yüzde 50 ya da yüzde 100 bursla okuma imkanı sunacak. Yüksek lisansın yanı sıra 9 doktora programında da yüzde 100 burs ve destek paketleri sağlanacak.

İEÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu, çevrim içi gerçekleştirilen ve yaklaşık 200 adayın katıldığı tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada, yeni dönem için başvuruların 15 Ağustos’a kadar süreceğini belirtti. Adayların, üniversitenin web sitesi üzerinden detaylı bilgilere ve kontenjanlara ulaşabileceğini söyleyen Prof. Dr. Biresselioğlu, lisansüstü eğitimin, üniversitenin bilimsel ve toplumsal katkı misyonunun merkezinde yer aldığını vurguladı. Prof. Dr. Biresselioğlu, "Yüksek lisans ve doktora eğitimi bizim için yalnızca bir ünvan değil; bilgi üretmenin, etki sağlamanın ve geleceği şekillendirmenin en etkili yollarından biri. Mezunlar için iş dünyasında ayrışma; çalışanlar için kariyer dönüşümü; akademisyen adayları için de güçlü bir araştırma altyapısı sunuyoruz" dedi.

"Geleceği inşa ediyoruz"

‘Öğrencilerimizi sadece geleceğe hazırlamıyoruz; onlarla birlikte geleceği inşa ediyoruz’ diyen Prof. Dr. Biresselioğlu, "Üniversitemizin burs politikası; aynı zamanda kapsayıcı, üretken ve çözüm odaklı bir akademik iklim oluşturma stratejisinin temel bir parçası. Burslu kontenjanlarla birlikte yüksek lisans ve doktora programları, gençlerin akademik gelişimini desteklerken, üniversitenin bilgi temelli toplumsal katkı vizyonunu da ileriye taşıyor. Üniversite olarak attığımız bu adım, yalnızca bireysel kariyerleri desteklemek değil; bilgiye dayalı bir geleceğin kapılarını aralamak ve yeni nesil araştırmacılara yol açmaktır" ifadelerini kullandı.

"Yol arkadaşlığı yapılacak"

İzmir Ekonomi Üniversitesi’ndeki her öğrencinin, öğrenim süresi boyunca alanında uzman bir akademisyen tarafından destekleneceğini ve danışmanlık hizmeti alacağını ifade eden Prof Dr. Biresselioğlu, "Bu sistem; tezli programlarda tez, tezsiz programlarda ise dönem projeleri sürecini kapsayan, kişiselleştirilmiş bir akademik yol arkadaşlığı sunacak" diye konuştu.