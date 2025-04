İzmir Bornova Belediyesi, modernize ettiği Pınarbaşı fidanlığında 100 bin çiçek, çalı ve ağaç fidanı üreterek ilçedeki park, bahçe ve yeşil alanların çevre düzenlemelerinde kullanmaya başladı. Bu üretimle hem kentin estetik görünümü artırılıyor hem de maliyetler düşürülüyor. Başkan Ömer Eşki, Bornova’da her mevsim bahar havası estirmeyi hedeflediklerini belirtti.İZMİR (İGFA) - İzmir Bornova Belediyesi, doğayla iç içe, estetik ve sürdürülebilir bir kent hedefi doğrultusunda Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne ait Pınarbaşı fidanlığını modernize ederek kapasitesini artırdı. Sulama sistemlerinden ısıtmasına kadar yenilenen fidanlıkta 100 bin adet çiçek, çalı grubu ve ağaç fidanı üretildi.

500’den fazla alana doğal dokunuş

Üretilen lavanta, zakkum, sardunya, jakaranda, bodrum papatyası, oya, kuş dili, silkas, kekik, ortanca, kedi tırnağı, buz çiçeği, yuka, ada çayı, abelya, agav, Japon şemsiyesi ve daha pek çok bitki türü, Bornova’daki 500’ü aşkın park, bahçe, kaldırım refüjü ve rekreasyon alanında kullanılacak. Belediyenin kendi üretimi sayesinde hem çevre düzenlemelerinde çeşitlilik sağlanacak hem de maliyet düşecek.

Başkan Eşki: “Bornova’da her mevsim bahar havası esecek”

İzmir Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, projeyle ilgili olarak; “Bornova’yı sadece daha yeşil değil, aynı zamanda daha estetik bir hale getirmek istiyoruz. Her mahallede çiçekler açsın, vatandaşlarımız her köşe başında doğayla buluşsun istiyoruz. Kendi fidanlığımızda ürettiğimiz bu bitkilerle, hem kentimizin görünümünü güzelleştiriyor hem de kamu kaynaklarını verimli kullanıyoruz. Bornova’da artık her mevsim bahar havası esecek” diye konuştu.