İzmir açıklarında lastik botun içerisindeki 3’ü çocuk 36 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 5 Nisan günü saat 00.05’te Urla ilçesi açıklarında lastik botun içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Harekete geçen Sahil Güvenlik Botu TCSG-30 tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 3’ü çocuk 36 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.