İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, ülke genelinde yaşanan ve İznik başta olmak üzere Bursa’nın tüm ilçelerinde üreticiyi perperişan eden don felaketinin neden olduğu büyük zarar ve yıkımı soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.BURSA (İGFA) - Ülke genelinde yaşanan ve Bursa'nın tüm ilçelerinde bazı ürünlerde zarar oranının yüzde 100’e, bazı ürünlerde ise yüzde 80-90’lar seviyesinde olduğunun tespit edildiğini belirten İYİ Parti Bursa Milletvekili Y. Selçuk Türkoğlu, sadece İznik genelinde toplam zarar miktarının yaklaşık 1 milyar TL düzeyinde olduğunun tahmin edildiğini öne sürdü.

Konuyla ilgili hazırladığı yazılı soru önergesini Tarım ve Orman Bakanlığı'nın cevaplandırmasını talep eden Milletvekili Türkoğlu, TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesiyle 10 ayrı soru sordu.

Don afetinin, ürün kaybına ek olarak gübre, ilaç, budama ve bakım gibi ciddi girdi maliyetlerinin de altında ezildiğini vurgulayan Türkoğlu, devlet desteği olmaksızın bu yükün altından kalkmalarının imkânsız hale geldiğini vurgulayarak çiftiye yönelik acil destek çağrısında bulundu. Türkoğlu'nun Meclis’e verdiği önergesinde, don dolayısıyla ürün alamayacak üreticilerin tarım kredileri, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri’ne olan borçlarının ertelenip ertelenmeyeceği, ertelenecekse süre ve kapsamının ne olduğunu kaydetti. Türkoğlu, önergesinde ayrıca Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) üzerinden bu felaketten etkilenen çiftçilerin zararlarını karşılama yönünde herhangi bir çalışma başlatılıp başlatılmadığı yönündeki soruya da yanıt aradı.