İYİ Parti Bursa İl Başkanlığı, Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı’nın İYİ Parti’den istifa ederek AKP’ye geçme niyetine sert bir açıklamayla tepki gösterdi. Karabatı’nın bu tutumunun, Karacabey halkının iradesine ve siyasi ahlaka ihanet olduğu vurgulandı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde İYİ Partili Belediye Başkanı Fatih Karabatı'nın istifası ardından AK Parti'ye geçme niyetinde olması dolayısıyla partililer, Karacabey Belediyesi önünde protesto etti.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu ile il ve ilçe teşkilatlarının hazır bulunduğu açıklamada, Başkan Karabatı’nın İYİ Parti çatısı altında değişim ve adalet vaatleriyle Karacabeylilerin desteğini kazandığı, ancak seçim sonrası AK Parti ile masaya oturarak halkın güvenini suistimal ettiği belirtildi.

“Karabatı’nın ‘bağımsızım’ açıklaması, kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir aldatmacadır" denilen açıklamada, "Karacabey halkı bu oyuna gelmeyecek kadar feraset sahibidir" vurgusu yapıldı.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı’nın, kendisine oy verenlerin emanetini pazarlık masalarına taşıdığı ifade edilerek, “Bu, siyasi omurgasızlığın ve koltuk sevdasının göstergesidir. Milletin iradesiyle alınan yetki, perde arkası pazarlıklarla devredilemez. Bu, açık bir siyasi sahtekârlıktır,” sözleriyle eleştirildi.

İYİ Parti'liler, Başkan Karabatı’ya istifa ederek yeniden sandığa gitme çağrısı yaptı. Partililer, “Cesaretin varsa milletin karşısına çık, iradeni sandıkta test et. Aksi halde bu leke ne sicilinden silinir ne de Karacabey halkının vicdanında affedilir.” denildi.