Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, vatandaşlara yangın güvenliği eğitimi vererek bilinçlendirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, kurum ve kuruluşlara olduğu kadar vatandaşlara yönelik de eğitimler düzenliyor. Muhtemel bir acil durumda vatandaşların can ve mal güvenliği için 7 gün 24 saat görev başında olan Kocaeli İtfaiyesi, acil durumda neler yapılması gerektiği hususunda toplumun her kesimini bilgilendiriyor. Büyükşehir İtfaiyesi bu kapsamda son olarak Gebze Emlak Konut 1. Etap sakinlerine yangın güvenliği eğitimi düzenledi. Eğitime katılan vatandaşlara; yangın nedenleri, oluşabilecek yangınlar, yangın önlemleri ve yangın esnasında hareket tarzı başta olmak üzere yangın söndürücülerin kullanımı detaylı şekilde anlatıldı. Site sakinleri verilen eğitim için büyükşehir belediyesine teşekkür etti.