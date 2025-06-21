Erzincan’da kamu kurum ve kuruşlarda görev yapan personellere yangın söndürme eğitimleri verilemeye devam ediliyor.

İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından, Erzincan Valiliği Ana Hizmet ve Ek Hizmet binalarında görevli acil durum ekipleri arasında yer alan yangın söndürme ekibi personeline yönelik yangın eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitim, Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Amirliği tarafından verilerek; "Yanma ve Yangın Bilgisi", "Yangından Korunma Tedbirleri", "Yangın Söndürme Maddeleri ve Yöntemleri" başlıklarında teorik bilgilendirme yapıldı.

Teorik eğitimin ardından, uygulamalı bölümde ise mutfak yangınları ve sıvı yangınlarına müdahale yöntemleri gösterildi. Katılımcılar, kuru kimyevi tozlu portatif yangın söndürme cihazlarını kullanarak birebir uygulama yapma imkânı buldu.