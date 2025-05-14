Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından Hitit Üniversitesi Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu’nda eğitim gören geleceğin itfaiyecilerine uygulamalı eğitim verildi.

Hitit Üniversitesi Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu’nda yangın eğitimi gerçekleştirildi. Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından düzenlenen uygulamalı eğitime, özellikle İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Programı öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. Eğitimlerde, yangın tüpü kullanımı, itfaiye hortumu ile müdahale teknikleri ve diğer yangın söndürme ekipmanlarının doğru kullanımı hakkında uygulamalı bilgilendirmeler yapıldı. Öğrenciler, senaryo gereği çıkan kontrollü yangına müdahale ederek öğrendiklerini pratiğe dökme fırsatı buldu.