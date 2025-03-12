12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü münasebetiyle Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından program düzenlendi.

Programa Vali Mustafa Eldivan, il protokolü, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Fuat Sezgin Konferans Salonunda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Anma programında Mehmet Akif Ersoy’un hayatı, İstiklâl Marşı’nın yazılış süreci ve milli mücadelenin önemi vurgulandı. Katılımcılar, duygu dolu anlar yaşarken, öğrencilerin hazırladığı şiir ve gösteriler beğeni topladı.