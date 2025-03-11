Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 12 Mart 1921 tarihli oturumunda İstiklal Marşı’nın milli marş olarak kabul edilmesinin 104. yıldönümü, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programla kutlandı. Programda, Mehmet Akif Ersoy’u rahmetle anan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, "Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın" dedi.

Mehmet Akif İnan Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe; Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Harran Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cenap Cevheri, GAP İdaresi Başkanı Hasan Maral, İl Müftüsü Ramazan Tolan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, Kültür Bilişim A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Tütüncü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki Kültür Bilişim A.Ş. tarafından organize edilen ‘İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından günün anlam ve önemini vurgulayan kısa film izletildi.

"Mehmet Akif Ersoy, milletimizin sesi, vicdanı ve umududur"

Programda konuşma yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Türk milletinin varoluş mücadelesini, milli ruhunu ve bağımsızlığını simgeleyen bu büyük mirası daha yakından tanımak, gelecek nesillere aktarmak ve Mehmet Akif Ersoy’un yürekten kaleme aldığı İstiklal Marşı’nın kabulünü anmak için bir araya geldiklerini belirtti. Gülpınar, "İstiklal Marşı, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en güçlü sembolüdür. Mehmet Akif Ersoy, yalnızca bir şair değil; milletimizin sesi, vicdanı ve umududur. Onun dizeleri, milletimizin geçmişte yaşadığı zorlu mücadeleleri, fedakârlıkları ve elde edilen zaferleri en güzel şekilde yansıtır. Mehmet Akif Ersoy, sadece bir şair değil, aynı zamanda bir milletin sesi ve vicdanıdır. O, İstiklal Marşı’nı yazarken sadece kelimeleri değil, milletinin yüreğini de ortaya koymuştur" dedi.

Daha sonra Mehmet Akif Ersoy’un hayatını konu alan tiyatral gösteri sahnelendi. Bu gösteri, Türkiye’de bir ilk olarak nitelendirildi. Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Mahmut Öztürk tarafından gerçekleştirilen konferansta, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un yaşamı ve mücadelesi anlatıldı. Programın sonunda, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Prof. Dr. Mahmut Öztürk’e teşekkür plaketi takdim etti.

Etkinlik, Gülpınar’ın programa katılanlara Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un kitaplarını hediye etmesiyle sona erdi.