İstiklal Madalyalı bir dedenin torunu olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, beraberindeki zabıta teşkilatıyla bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı’nın kabulünün 104. yıl dönümünde İstiklal Marşı’nı okudu.

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı’nın kabulünün 104. yıl dönümü dolayısıyla Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın öncülüğünde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Bülent Mavuk ve zabıta ekipleri hep birlikte İstiklal Marşı’nı okudu. Atatürk Anıtı önünde Başkan Akın’ın da katılımıyla yapılan çekimlerde gurur dolu anlar yaşandı. İstiklal Madalyalı dedesi Ahmet Akın ile aynı adı taşıyan Başkan Akın, "Yüreğimizde büyük bir zaferin onurunu taşıyoruz. Böyle özel bir günde İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u böylesine anlamlı bir programda hatırlamak, hatırlatmak istedik" ifadelerini kullandı.

"Kuvayı Milliye’nin vatansever evlatlarıyız"

Şehrin huzuru ve güvenliği için zabıta ekiplerinin 7/24 görev başında olduğunu söyleyen Başkan Akın, "İstiklal Marşımızın kabulünün 104. yıl dönümü dolayısıyla Zabıta Teşkilatımız çok anlamlı bir proje oluşturdu. Her bir zabıtamızla birlikte İstiklal Marşımızı tek yürek olup okumak beni çok duygulandırdı. Çünkü biz bu topraklar için canını hiç düşünmeden veren, ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak için vatan savunmasında şehit düşenlerin torunlarıyız. Bizler, Kuvayı Milliye meşalesinin yakıldığı şehrin vatansever evlatlarıyız. Bu vatanı bizlere miras bırakan Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi minnetle yâd ediyoruz. Adını gururla taşıdığım İstiklal Madalyalı bir dedenin torunu olarak; halkımızın kurtuluş mücadelesini İstiklal Marşı ile taçlandıran, hepimizin gururla okuduğu bu güzel eseri bizlere miras bırakan İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u rahmet ve minnetle anıyorum" şeklinde konuştu.

"Tüm ekibimizle gece gündüz görevimizin başındayız"

Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için 456 personelle 7\24 görev başında olduklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Bülent Mavuk ise, "İstiklal Marşı’mızın 104. yılı dolayısıyla Ahmet Başkanımız ile birlikte böyle anlamlı bir çalışmayı hayata geçirdik. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi anmak, İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u yâd etmek için zabıta teşkilatı olarak İstiklal Marşımızı gururla okuduk. Balıkesir’imizin huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz görevimizin başındayız" dedi.