Leman dergisinin Peygamber Efendimizin karikatürünü çizmesine tepki gösteren çok sayıda vatandaş, dergi binasının bulunduğu bölgede protesto gösterisi düzenledi.

Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa’yı bombalanan şehirlerin üzerinde çizen Leman Dergisi’ni protesto etmek üzere toplanan kalabalık tekbirler getirdi, sloganlar attı. Polis ekipleri dergi binasının bulunduğu İmam Adnan Sokak’ın girişine barikat kurdu ve önlem aldı. Kalabalıktan polis barikatını aşmaya çalışanlara da engel olundu.

Protestolar sırasında Leman Dergisi binasının bulunduğu sokağa alınmayınca, İstiklal Caddesi’nde yer alan bir binaya tırmanarak Tevhit bayrağı astı. Binanın dördüncü katına kadar kendi imkanlarıyla tırmanan şahıs için kalabalıktan destek sesleri yükseldi. Bayrağı binanın dördüncü kattaki balkon tarafına asan şahıs, arkadaşlarının yardımıyla oradan indi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde protesto gösterisi sona erdi.