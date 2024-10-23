Teknolojinin gelişmesi ve yapay zekanın hayatımızın hemen hemen her alanına girmesiyle beraber kariyer planlamaları da değişti. Kişi ve kurumların artık yapay zeka ile entegreli çalışmaları gerektiğini kaydeden uzmanlar geleceğin kaybedecek ve parlayacak mesleklerini de sıraladı. Peki o meslekler hangileri?Duygu DOĞAN / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Teknolojinin gelişmesi ve yapay zekanın hayatımıza girmesiyle beraber iş hayatlarımız da değişime uğradı. Yapay zeka ile entegreli biçimde çalışmamız gerektiğini söyleyen Fütürist Ufuk Tarhan konu hakkında Herkes Duysun’a değerlendirmelerde bulundu. Peki gelecekte işsiz kalacak meslek grupları ve daha çok talep görecek alanlar neler?

Ekonomist ve Fütürist Ufuk Tarhan, Herkes Duysun ekibine konuşarak gelecekte işsiz kalacak meslek gruplarını ve daha değerli hale gelecek meslekleri açıkladı. Tarhan ayrıca, büyüme hedefinde olan gençlere yönelik tavsiyelerde bulundu.

“RUTİN MESLEKLER ORTADAN KALKABİLİR”

Gelecekte işsiz kalacak meslekler arasında rutin ve tekrarlayan işler yapan mesleklerin yer aldığını kaydeden Tarhan, “Örneğin, çağrı merkezi çalışanları, banko görevlileri ve muhasebeciler gibi meslekler, otomasyona bağlı olarak ortadan kalkabilir.” dedi.

“DAHA ÇOK TALEP OLACAK”

Öte yandan gelecekte daha değerli hale gelecek meslekler arasında, yaratıcı ve analitik düşünme becerisi gerektiren mesleklerin yer aldığını ifade eden Tarhan, “Yapay zeka ve yazılım mühendisleri, veri bilimciler, pazarlamacılar ve tasarımcılık gibi meslekler, gelecekte daha çok talep görecek.” şeklinde konuştu.

“FÜTÜRİST BAKIŞ AÇISINA SAHİP OLUN”

Gelecekte başarılı bir strateji ile büyüme hedefinde olan gençlere tavsiyelerde de bulunan Ufuk Tarhan şunları söyledi:

“Gelecekte başarılı bir yol planı izlemek isteyen gençlere vereceğim en önemli tavsiyelerden biri fütürist bakış açısına sahip olmalarıdır. Değişimi kucaklamalısınız. Yeni beceriler edinmek ve yeni fırsatlara hazırlanmak için gelecekçi bakış açısı ile düşünün, hayal kurun, gelecek planlarınızı yapın.”

“YARATICI VE ANALİTİK DÜŞÜNMELİ”

Başarılı olmak için en önemli unsurun yaratıcı ve analitik düşünme becerilerinin gelişmesi olduğunun altını çizen Tarhan, “Yaratıcı ve analitik düşünme ile diğer becerileriniz de gelecekte daha değerli hale gelecek. Tüm becerilerinizi yükseltmek için önce problem çözme, eleştirel ve stratejik düşünme, muhakeme yapabilme gibi konularda kendinizi sürekli geliştirmelisiniz.” ifadelerini kullandı.

“İŞ BİRLİKLERİ OLUŞTURMALISINIZ”

İş dünyasında başarılı olmak için networkun önemine de vurgu yapan Fütürist Tarhan sözlerine şöyle devam etti:

“İletişim ve işbirliği becerilerini artırın. İş dünyasında başarılı olmak için networking çok önemlidir. Gelişmek için kendinizi iyi ifade etmeye çalışmalı, başkalarıyla etkili bir şekilde iletişim kurmalı, ortak projelerde, etkinliklerde, mümkün olan her yerde geleceğinize katkısı olacak tanışıklıklar, iş birlikleri oluşturmalısınız.”

“KENDİNİZİ GELİŞTİRİN”

Tarhan, yeni teknolojilerin iş dünyasını sürekli olarak değiştirdiğine de değindi. Gelecekteki iş modellerine uyum sağlamak ve bu değişimlere şimdiden alışabilmek için yeni teknolojilerin takip edilmesi gerektiğini belirten Tarhan, “Yapay zekanın girmediği bir iş alanı kalmayacak. Bu yüzden yeni beceriler gerekiyor. Kendinizi güncel tutun. Eğitimlere katılın ve kendinizi geliştirin. Yeni beceriler edinin, yeni fırsatları mutlaka takip edin.” şeklinde konuştu.