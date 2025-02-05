Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından mega kent İstanbul’da beklenen kar yağışı etkisini yer yer arttırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından sabahın erken saatlerinde İstanbul’un bazı kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Öğle saatlerinde havanın daha fazla soğumasıyla kar yağışı kentin neredeyse geneline yayıldı. Şişli, Fatih, Kağıthane, Sarıyer’de de kar yağışının etkili olduğu görüldü. Kar yağışının etkili olduğu Eminönü’nde ise ortaya güzel görüntüler çıktı.