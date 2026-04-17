İstanbul'da 7 ilçede düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında sokak satıcılarına yönelik Pendik, Ataşehir, Kartal, Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe ve Tuzla'da tespit edilen adreslere saat 05.30 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 19 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği bildirildi.