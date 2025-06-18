İstanbul Kadın Kuaförleri ve Manikürcüleri Odası, sektördeki en parlak isimleri ödüllendirdiği Meslek Başarı Ödülleri Töreni düzenlendi.

Türkiye genelinde üstün başarı gösteren 50 kuaföre ödülleri takdim edildi. Bahçelievler Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen ödül töreninde hak kazananlara ödülleri verildi. Törene güzellik ve bakım sektörünün önde gelen profesyonellerinin yanı sıra, sanat, medya ve iş dünyasından birçok tanınmış sima da katıldı.

Kadın ve erkek kuaförlerin sahnelediği saç şovları büyük beğeni toplarken, görsel sahne performansları ve sürpriz gösteriler geceye damga vurdu. Katılımcılar, hem estetik hem de sanatsal açıdan büyüleyici bir deneyim yaşadı.

Proje Direktörü aynı zamanda ödüle layık görülen Hasan Seyhan, "Ben kuaförüm. İstanbul Kadın Kuaförleri ve Manikürcüleri Odası bu sene ilk defa başarı meslek ödüllerini dağıtıyor. Bizi de layık görmüşler, teşekkür ediyorum" dedi.