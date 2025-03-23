İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beylikdüzü Belediye Meclisi'nin belediye başkan vekili seçimi için 26 Mart Çarşamba günü meclis toplantısının yapılacağını duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın görevden uzaklaştırılması dolayısıyla her iki belediyede de 26 Mart'ta meclis toplantısı yapılacağını açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırılmaları nedeniyle; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri uyarınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beylikdüzü Belediye Meclislerinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere;İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı salonunda 26.03.2025 Çarşamba günü saat 13.00'da, Beylikdüzü Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 26.03.2025 Çarşamba günü saat 09.00'da toplanmaları Valiliğimizce uygun görülmüştür." ifadeleri yer aldı.