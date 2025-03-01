İstanbul Üsküdar Belediyesi tarafından 11 ayın Sultanı Ramazan süresince 10 noktada iftar dağıtımı yapılacak. Belediye, Ramazan ayında oluşturduğu etkinlik takvimiyle tüm Üsküdarlı ve İstanbullulara unutulmaz anlar yaşatacak. Belediye ekipleri, ilçede sürdürülen çifte ezan geleneğini ve mahyaları da görüntüledi

İSTANBUL (İGFA) - Bir Osmanlı geleneği olan karşılıklı ezan okunma geleneği İstanbul Üsküdar’da yaşatılıyor. Gelenek, Üsküdar Belediyesi ekipleri tarafından görüntülendi.

İstanbul'un tarihi ve kültürel öneme sahip camilerinde Fatih Sultan Mehmed’in vasiyeti olan “Karşılıklı ezan okuma” geleneği Mihrimah Sultan Camisi ve Valide-i Cedid Camisi arasında sürüyor. Geleneğe göre, birinci müezzin ezanın bir bölümünü okuyup bitirdiğinde diğer caminin müezzini de aynı bölümü okuyor.

Mihrimah Sultan Camisi Müezzini Ahmet Altıntaş, çifte ezan geleneğinin 350 yılın üzerinde Osmanlı’dan gelen kadim bir gelenek olduğunu ifade ederek, “O zamandan bu zamana münavebeli bir şekilde Valide-i Cedid ve Mihrimah Sultan Camisi’nde olarak karşılıklı olarak okunmaya başlanmış, biz de bu geleneği devam ettiriyoruz.” dedi.

Yaklaşık iki yıldır Mihrimah Sultan Camisi’nde görev yaptığını aktaran Altıntaş, “Müthiş bir duygu bu. Camide görev yapmadan önce, - eski bir Beykozluyum - sık sık Üsküdar’a gelir bu ezanları dinlerdim. İçimden büyük bir aşk ve şevk ile bir gün ben de bu camiden ezan okuyabilecek miyim diye hayaller kurardım. Rabbim bize nasip etti bunu.” şeklinde konuştu.

Yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistlerden de çok güzel tepkiler aldığını vurgulayan Altıntaş, “‘Beautiful’ diyerek gelip bize sarılmak isteyenler oluyor. Göğsünü gösterip çok duygulandığını ifade edenler oluyor. Sadece bu ezanları dinlemek için her gün Üsküdar’a geldiğini söyleyenler oluyor. Çok güzel izlenimler alıyoruz.” diye konuştu.

“İlk gelenek olan yer Üsküdar’dır”

Valide-i Cedid Camisi Müezzini Ahmet Uzunoğlu da kesintisiz bir şekilde öğlen, ikindi, yatsı ve çoğu zaman da sabah namazlarında münavebeli ezan okunduğunu belirterek, “Münavebeli ezan Osmanlı’dan gelen bir gelenek. Şöyle ki; birbirine yakın olan iki caminin ezanlarının birbirine karışmasını, seslerin karışmasını engellemek için bu yöntem kullanılıyordu. Burası okuyor diğeri bekliyor, sonra biri okuyor diğeri bekliyor. İlk gelenek olan yer Üsküdar’dır. Daha sonra Avrupa yakasında Sultanahmet Camisi ile Firuzağa Camisi birbirine yakın iki camide de bu gelenek kullanılmıştır. Mihrimah Sultan Camisi ve Valide-i Cedid Camisi arasındadır bu gelenek.” ifadelerini kullandı.

Çift minaresi bulunan bütün Selatin camilerinde sürdürülen karşılıklı ezan okunma geleneği Fatih Sultan Mehmed'in vasiyeti üzerine Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ve Sultanahmet Camii'nde de sürdürülüyor. Osmanlı döneminden günümüze kadar devam eden gelenekte ezan 5 vakit farklı makamlarda ve karşılıklı okunuyor.

Öte yandan, Üsküdar Belediyesi Ramazan ayı süresince ilçede kurduğu çadırlarda 10 noktada iftar verecek. Mimar Sinan Meydanı’na kurulan iftar çadırının yanı sıra, Yavuztürk Mahallesi (Yavuztürk İlkokulu Bahçesi), Zeynep Kamil Mahallesi, Ünalan Mahallesi, Ferah Mahallesi, Kirazlıtepe Mahallesi, Selami Ali Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi’nde kurulan çadırlarda vatandaşlara ücretsiz iftar dağıtımı yapılacak.