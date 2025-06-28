İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde 2000 yılında kurulan Geriatri Bilim Dalı’nın 25’inci yaşı kutlandı. Programda konuşan İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, "Şu anda bakıldığı zaman tıp alanının ihtiyaç duyduğu alanını mükemmel bir şekilde kapattığını görüyoruz" şeklinde konuştu.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi bünyesinde 20 Haziran 2000’de kurulan Geriatri Bilim Dalı’nın 25’inci yılı düzenlenen program ile kutlandı. Rektörlük binasında düzenlenen programa İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Geriatri Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Karan ve Guinness Rekorlar Kitabı’nda en uzun kariyere sahip erkek spor spikeri Orhan Ayhan katıldı. Konuşmaların ardından protokol heyeti, 25’inci yıl anısına pasta kesti. Program farklı oturumlar şeklinde devam etti.

"Geriatriyi öğretecek bir duruma geldik"

Programda konuşan İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, "Geriatriyi öğrettirecek bir duruma geldik. Geriatri çocuklarımız azaldı, 40 sene geçti bunun üzerinden. İnsanoğlunun gençken var olan hücrelerinin dinamikliği, gücü, kuvveti erken evlilikle ancak gelecek nesillere aktarılır. Ben öyle açıklama yaptığımda o zaman ’sen neredesin’ dediler. Şimdi o dediklerimin dönüşümlerini yaşıyoruz. Şimdi gerçekten geriatride birçok detayı önceden görüp, iki neslimizin Mehmet Akif Hocamızın dediği geriatri sorunlarını çözme bilim dalı olarak bunu görmeyin. Daha iyi yaşlanma nasıl olabilir, yaşlılık nasıl daha mutlu olabilir öyle bakmayın böyle bakın dedim" dedi.

"Geriatri bilim dalı kurulduktan sonra kendine çok güzel bir alan oluşturdu, müfredatını geliştirdi, müktesebatını genişletti"

Geriatri Bilim Dalı’nın kurulmasına öncülük eden İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek ise, "2000 yılında İstanbul Tıp Fakültesinde kuruldu. Öncesinde de kurulması ile ilgili adımlar var. Biz kendi aramızda da sohbet ederken özellikle yan dal uzmanları ile birlikte konuştuğumuzda geriatriye ne gerek var, geriokardiyoloji var ya da psikiyatri var, gerohemetoloji var. Herkes kendi alanındaki hastaya bakıyor, geriatri acaba gerekli mi? 1980’li yıllardaki gecikmenin sebebi de bu. Akif Hocamız tam söylemedi. İlk nüfus yaşlı değil denildi o zaman ama yan dalların bastırmasıyla kurulamadı. Geriatri bilim dalı kurulduktan sonra kendine çok güzel bir alan oluşturdu, müfredatını geliştirdi, müktesebatını genişletti. Şu anda bakıldığı zaman tıp alanının ihtiyaç duyduğu alanını mükemmel bir şekilde kapattığını görüyoruz" şeklinde konuştu.

"Temelinde yaşlılık bilimi çalışmaları var"

Programda konuşan Geriatri Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Karan da, "Olayların gelişiminde, kurumların oluşumunda bireylerin etkisinde çok fazla olduğunu düşündüğümüz kişilerin davranışları, yaptıkları aktif ya da pasif eylemleri birçok olayın oluşumunu doğruluyor. Kişilere karşı da vefa duygusu beslememiz gerekiyor. Bu toplantının ikinci konusu da bu vefa duygusudur. Geriatrinin Türkiye’deki ve dünyadaki gelişiminde kimlerin rol aldığından sizlere bahsetmek istiyorum. Geriatri, yaşlı sağlığı ve hastalıklarının temelinde daima temel bilimler olmadan tek başına gelişmeye ulaşamıyor. Temelinde yaşlılık bilimi çalışmaları var, ontoloji var" şeklinde konuştu.