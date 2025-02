İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine destek sağlamak ve o ruhu yaymak için kapsamlı program hazırladı. 100 bin haneye 2 bin TL'lik Ramazan Kuponu desteği sağlanırken, iftar çadırlarında toplam 217 bin kişiye sıcak yemek sunulacak.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da bu yıl 1-29 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek Ramazan etkinlikleri, Avrupa ve Anadolu Yakası’ndaki birçok meydanda hayat bulacak.

Ana meydanlar arasında Pendik, Bağcılar, Esenyurt-Beylikdüzü 100. Yıl Meydanı, Üsküdar ve Bahçelievler bulunurken başlıca etkinlik alanları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ‘Semtimde Ramazan’ programı kapsamında; Esenler Dörtyol Meydanı, Arnavutköy 15 Temmuz Meydanı, Ümraniye Dudullu Meydanı, Kağıthane Sadabat Parkı, Sultangazi, Zeytinburnu Çırpıcı Parkı ve Sultanbeyli Meydanı gibi önemli merkezler yer alıyor.

RAMAZAN TIRI MAHALLELERİ GEZECEK

Her çarşamba konserler, her cuma yetişkin tiyatroları, her pazar çocuk tiyatroları, her cumartesi film gösterimleri ve her salı-cumartesi atölyeler ücretsiz olarak sunulacak.

Ramazan ayı boyunca her gün 14.00-19.00 saatleri arasında konserler, illüzyon gösterileri, yarışmalar ve atölyelerin yer alacağı Ramazan Tırı ve Sahnebüs, 25 ilçede çocuklarla buluşacak.

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kültür Dairesi Başkanlığı’nın İBB Orkestraları, Sultanahmet, Pendik, Küçükçekmece, Ümraniye, Gaziosmanpaşa, Üsküdar ve Esenler’de düzenlenecek konserlerle Ramazan coşkusunu yaşatacak.

Yenikapı Etkinlik Alanı’nda her akşam farklı illerin kültürel öğeleri, yerel sanatçılar, yöresel ürünler ve dini yayın stantları ile Ramazan ruhu yaşatılacak. Artİstanbul Feshane’de konserler, söyleşiler, dinletiler ve çocuk etkinlikleriyle dolu bir programın yanı sıra bahçesinde Ramazan Pazarı kurulacak.

HASTANELERE SAHUR HİZMETİ

İBB Kent Lokantalarında Ramazan boyunca toplam 58 bin iftar yemeği verilecek. Her akşam 2 bin kumanya dağıtımı yapılacak.

Boğaz'da düzenlenecek gemi turlarında günlük 200 kişi iftar yapacak, toplamda 4 bin kişiye ikramda bulunulacak.

İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 100 bin haneye 2 bin liralık Ramazan Kuponu Desteği sağlıyor. Bunun yanında her ay düzenli olarak Sosyal Destek İstanbulkart ile 200 bin ihtiyaç sahibinin hesabına bin 500 lira yatırılmaya devam edilecek.

Öte yandan Ramazan boyunca ihtiyaç sahibi emekliler ve asgari ücretle geçinen ailelere Halk Ekmek aracılığıyla toplamda 615 bin adet ücretsiz pide dağıtılacak.