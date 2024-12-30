İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve yeni yıl coşkusunu perçinleyen “Beylikdüzü Kış Festivali” yoğun ilgi görmeye devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi’nin yeni yıl ruhunu ilçede hâkim kılmak için düzenlediği “Beylikdüzü Kış Festivali”devam ediyor. Işıklar ve süslemelerle donatılan festival alanında, sadece ilçe halkı değil, İstanbul’un dört bir yanından gelen her yaştan insan keyifli anlar yaşıyor.

Buz pisti, hediyelikler ve yiyecek-içeceklerin yer aldığı stantlar, çocuklar için sahne gösterileri ve canlı müzik performanslarının yer aldığı festival, 1 Ocak tarihine kadar 19.00 - 22.00 saatleri arasında Yaşam Vadisi 1. Etap’ta açık olacak.

Alanı her fırsatta ziyaret eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “2025’ten çok umutluyuz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün muasır medeniyet seviyesine bir adım daha yaklaşacağımız bir yıl olmasını diliyorum” dedi.