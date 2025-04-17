14-20 Nisan Kalp Sağlığı Haftası kapsamında Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile ortak bir çalışmaya imza atan Bakırköy Belediyesi, vatandaşlara ücretsiz kalp sağlığı taraması imkânı sunuyor.İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi, halk sağlığı için gerçekleştirdiği çalışmalara bir yenisini daha ekledi.

14-20 Nisan Kalp Sağlığı Haftası kapsamında gerçekleştirilen işbirliği çalışması ile, Bakırköy Belediyesi Tıp Merkezi’ne başvurarak Dahiliye veya Aile Hekimliği polikliniğinde muayene olan vatandaşlar, Biruni Üniversitesi’nde ücretsiz kalp muayenesi, EKG ve EKO hizmetlerinden faydalanabilecek.

Muayeneler her gün 09.00-16.00 saatleri arasında yapılırken, EKG ve EKO işlemleri saat 18.00 sonrası gerçekleştirilecek.