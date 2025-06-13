İsrail’in İran’a yönelik düzenlediği hava saldırıları sonucu Tahran’da 78 kişi hayatını kaybederken, 329 kişi yaralandı. Tebriz’de ise 5 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.

İsrail’in İran’a yönelik düzenlediği saldırılarının bilançosu netleşiyor. İran medyasında yer alan haberlere göre İsrail ordusunun başkent Tahran’a düzenlediği saldırılarda 78 kişi hayatını kaybetti, 329 kişi ise yaralandı. Doğu Azerbaycan Eyaleti Kriz Yönetimi Genel Müdürlüğü de Tebriz’e yönelik saldırılarda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 12 kişinin yaralandığını duyurdu.