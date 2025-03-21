İsrail güçleri, Gazze Şeridi’ndeki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi’ni bombaladı.

Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını yeniden başlatan İsrail, hastaneleri, okulları hedef alıyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ndeki Al-Zahra kentinde bulunan Türkiye-Filistin dostluk hastanesini bombaladı. Saldırı nedeniyle hastane binası tamamen kullanılamaz hale gelirken gökyüzüne dumanlar yükseldi.

İsrail ordusundan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklamada yapılmazken İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT), dün hastaneye baskın yapıldığını açıkladı. Açıklamada, "başka bir hastanenin daha listeye eklendiği" ifade edilerek Hamas’ın hastaneyi İsrail’e yönelik saldırıları gerçekleştirmek üzere komuta ve kontrol merkezi olarak kullandığı iddia edildi.

İsrail askeri üsse çevirmişti

Daha önce çok kez saldırıya uğrayan hastane son olarak İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından askeri üsse çevirmişti. İsrail güçleri, 19 Ocak’ta varılan ateşkesin ardından hastaneyi terk ederek bölgeden ayrılmıştı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından kanser hastalarının tedavisi için 2011 yılında inşasına başlanan hastane, İsrail’in kuşatması sonucu gecikmelerin ardından 2020 yılında hizmet vermeye başlamıştı. Yaklaşık 33 bin 400 metrekarelik alanıyla Filistin topraklarındaki en büyük sağlık merkezlerinden biri olarak hizmet veren hastane 1 Kasım 2023’te hizmet dışı kalmıştı.