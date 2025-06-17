İsrail Hava Kuvvetleri, İran’ın batısındaki füze rampalarını vurdu.
MHP Lideri Bahçeli: "İsrail’in İran’a karşı 13 Haziran’da başlattığı geniş çaplı saldırı hem bölgemizi hem de dünyanın genelini kaygı ve korku dolu bir bekleyişe hapsetmiştir"
İsrail, İran’a yönelik saldırılarına 5. günde devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçaklarının İran’ın batısında saldırı gerçekleştirdiği duyuruldu. Hava saldırılarında çok sayıda hedefin ve onlarca füze rampasının vurulduğu belirtildi. İran’ın batısında füze sistemlerine yönelik saldırıların tamamlandığı aktarıldı.
Kaynak: İHA