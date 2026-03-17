İsrail Savunma Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, Tahran'a dün gerçekleştirilen hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu Besic Güçleri Komutanı Gulam Reza Süleymani'nin öldürüldüğü öne sürüldü.

Açıklamada, 'Hava Kuvvetleri, Askeri İstihbarat Müdürlüğü'nden aldığı kesin istihbarat yönlendirmesiyle dün Tahran'ın kalbine hedefli bir saldırı düzenleyerek son 6 yıldır Besic birliğinin komutanı olan Gulam Reza Süleymani'yi öldürdü. Basic güçleri, İran Silahlı Kuvvetlerinin bir parçasıdır. İran'da özellikle de son dönemde yoğunlaşan protestolar sırasında Süleymani komutasındaki Basic güçleri, sivil protestoculara karşı şiddet, yaygın tutuklamalar ve güç kullanımı içeren büyük baskı operasyonları yürüttü' ifadeleri kullanıldı.

İsrail medyası Süleymani'nin Besic'in yakın zamanda kurduğu bir çadır kampında hedef alındığını aktardı.