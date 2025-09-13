İsrail basını, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Katar’ın başkenti Doha’da Hamas müzakere heyetinin hedef alındığı saldırıya ilişkin açıklamasını, saldırının başarısız olduğuna yönelik bir işaret olarak nitelendirdi.

İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik yoğun saldırılarını ve bölgede açlığı silah olarak kullanmayı sürdürürken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’ya yönelik saldırısına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Netanyahu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Katar’da yaşayan Hamas liderleri Gazze Şeridi’ndeki insanların durumunu umursamıyor. Savaşı sonsuza dek uzatmak için tüm ateşkes girişimlerini engellediler. Onlardan kurtulmuş olmak, esirlerimizin serbest bırakılması ve savaşın sonlandırılması önündeki engelleri ortadan kaldırır" ifadelerini kullandı. İsrail basını ise Netanyahu’nun açıklamasını, Hamas liderlerine yönelik saldırının başarısız olduğuna yönelik bir işaret olarak nitelendirdi.

Doha’da ne olmuştu?

İsrail, geçtiğimiz salı günü Katar’ın başkenti Doha’ya hava saldırısı düzenlemiş, bir araya gelen Hamas heyetini hedef almıştı. Hamas tarafından yapılan açıklamada, saldırıda Gazze Lideri Halil el-Hayya’nın oğlu da dahil olmak üzere 5 Hamas üyesinin ve 1 Katar güvenlik güçlerine ait personelin hayatını kaybettiği aktarılmış, ancak Hamas heyetine yönelik suikast girişiminin "başarısız" olduğu belirtilmişti.

Açıklamada, "Bu olay, işgalin bir anlaşmaya varma şansını baltalamak istediğini bir kez daha ortaya koyuyor" denilmişti.

Saldırıya uluslararası toplumdan arka arkaya tepkiler gelmiş, İngiltere, Fransa, Almanya, Kanada dahil olmak üzere birçok ülke İsrail’in saldırısını kınamıştı. Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin yayınlanan bir ortak açıklamada ise Doha’daki saldırı İsrail’in adı verilmeden kınanmıştı.