İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Macaristan temaslarını sürdürüyor. Netanyahu, başkent Budapeşte’de Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi. Görüşmede Macaristan ile İsrail arasındaki ekonomik, güvenlik ve teknoloji bağlarının güçlendirilmesi ve Macaristan’ın İsrail ekonomisine yatırımlarının artırılması konuları ele alındı.

Netanyahu yakalama kararına rağmen Perşembe günü Macaristan’a gelmişti

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), geçtiğimiz yıl Kasım ayında, Gazze’de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkarmıştı. Netanyahu, hakkında uluslararası yakalama kararı bulunmasına rağmen 4 günlük ziyaret için Perşembe günü Macaristan’a gelmişti. Macaristan Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Gergely Gulyas yaptığı açıklamada, Macaristan’ın savaş suçları ve soykırım suçunun faillerini yargılamak amacıyla kurulan tek daimi uluslararası mahkeme niteliğindeki UCM’den çekilme kararı aldığını duyurmuştu.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban da Netanyahu ile düzenlediği basın toplantısında, "UCM’nin artık siyasi bir mahkemeye dönüştüğüne inanıyoruz. Geçtiğimiz yıllar içerisinde mahkeme, hukukun üstünlüğüne dayalı bir mahkeme değil, tarafsız olmayan siyasi bir mahkeme haline geldi" ifadelerini kullanmıştı. Orban, Macaristan’ı "Avrupa’da Yahudi-Hristiyan değerlerinin sarsılmaz savunucusu" olarak tanımlamıştı.