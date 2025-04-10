İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe ile Kudüs’te bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. Görüşmenin içeriğine dair bilgi paylaşılmadı.

ABD ziyaretini tamamlayarak ülkesine dönen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dikkat çeken bir görüşme gerçekleştirdi. İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Netanyahu’nun CIA Direktörü John Ratcliffe ile Kudüs’te bir araya geldiği bildirildi. Netanyahu’ya Mossad Başkanı David Barnea’nın da eşlik ettiği belirtilirken, görüşmenin içeriğine dair bilgi paylaşılmadı. Netanyahu, 7 Nisan’da ABD’nin başkenti Washington D.C.’ye yaptığı resmi ziyarette ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmişti.