Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT), Isparta’da sabah saatlerinde başladı. Öğrenciler içeride ter dökerken, aileleri dışarıda dua etti.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT), bugün Türkiye genelinde olduğu gibi Isparta’da da gerçekleşti. Dün Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) giren adaylar, bugün sabah erken saatlerde yeniden sınav merkezlerinin yolunu tuttu. Sınavın yapılacağı okullara gelen öğrenciler, kimlik ve belgeleri kontrol edilerek içeri alındı. Saat 10.00 itibarıyla okul kapıları kapatılırken, geç kalan adaylar sınava alınmadı. Aileler ise okul önlerinde çocuklarının başarılı olması için dua ederek bekledi. AYT oturumunda adaylara toplam 160 soru yöneltildi ve sınav süresi 180 dakika olarak uygulandı. AYT’nin ardından YKS maratonu, bugün yapılacak üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ile sona erecek.