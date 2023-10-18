Isparta’da jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tren istasyonunun eski ısıtma merkezinde yangın Tren istasyonunun eski ısıtma merkezinde yangın

Isparta İl Jandarma Komutanlığın tarafından uyuşturucuyla mücadeleye yönelik yapılan çalışmalarda Antalya’dan Isparta’ya 2 şahsın uyuşturucu hap getireceği bilgisi alınmasının üzerine operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda; iki şüphelinin içerisinde bulunduğu araç Burdur-Isparta kara yolunda yakalandı. Araçta yapılan aramada gizlenmiş halde, toplam 3 bin 258 adet uyuşturucu hap ve 11 gram esrar ele geçirilerek, şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Ele geçirilen malzemelere el konuldu. Öte yandan, olayla ilgili olarak 2 şüpheli şahıs uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alındı.