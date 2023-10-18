Isparta’da jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığın tarafından uyuşturucuyla mücadeleye yönelik yapılan çalışmalarda Antalya’dan Isparta’ya 2 şahsın uyuşturucu hap getireceği bilgisi alınmasının üzerine operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda; iki şüphelinin içerisinde bulunduğu araç Burdur-Isparta kara yolunda yakalandı. Araçta yapılan aramada gizlenmiş halde, toplam 3 bin 258 adet uyuşturucu hap ve 11 gram esrar ele geçirilerek, şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Ele geçirilen malzemelere el konuldu. Öte yandan, olayla ilgili olarak 2 şüpheli şahıs uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alındı.