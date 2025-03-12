Isparta’nın Gönen ilçesinde sokakta oynarken başıboş köpeğin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki çocuk yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Isparta’nın Gönen ilçesine bağlı Güneykent Beldesi Baladız Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta oynayan 9 yaşındaki T.A., başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı. Köpeğin kafasından ve sol kolundan ısırdığı çocuk yaralandı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar T.A.’yı kurtararak hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından T.A., Isparta Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede yapılan muayenede hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlenen çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili inceleme başlattı.