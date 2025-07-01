Isparta’nın Sütçüler ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına ekiplerin müdahalesi başladı.

Edinilen bilgiye göre, yangın saat 11.25 sıralarında Sütçüler ilçesine bağlı Aşağıyaylabel köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, bölgede etkili olan rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Isparta ve Sütçüler Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı arazözler ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.