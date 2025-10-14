Isparta’da polis ekipleri, Sanayi Mahallesi Basın Parkı çevresinde düzenlediği Narkoalan uygulamasında uyuşturucu madde ve aparatlar ele geçirdi. 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün akşam saatlerinde Sanayi Mahallesi Basın Parkı ve çevresinde "Narkoalan" uygulaması gerçekleştirildi. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen uygulamada yapılan kontrollerde, 0,80 gram metamfetamin ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 3 şüpheli şahıs hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.