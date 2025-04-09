Isparta’da kamu kurumlarının yemek atıklarıyla sahipsiz hayvanların beslenmesi sağlanacak.

Isparta Valiliği, İl Özel İdaresi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Şehir Hastanesi arasında, sahipsiz hayvanların sağlıklı şekilde beslenmesini temin etmek ve gıda israfını önlemek amacıyla yeni bir protokol imzalandı. Bu protokol çerçevesinde, kamu kurumlarında oluşan uygun atıklar, rehabilitasyon ve bakım merkezlerindeki hayvanlara besin olarak kullanılacak. Valilik tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada ise bu projeye katkı sunan tüm kurumlara teşekkür edilirken, bu iş birliğinin hem hayvanların sağlığını koruyacak hem de gıda israfını azaltacak önemli bir adım olduğu vurgulandı.