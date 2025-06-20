Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen 1 saatlik asayiş ve trafik uygulamasında 97 şahıs ve 43 araç denetlendi, kusurlu bulunan 11 araca idari para cezası uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzur ve güven ortamını sağlamak amacıyla asayiş ve trafik uygulamalarına devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz gün saat 22.30 – 23.30 saatleri arasında gerçekleştirilen uygulamada 12 personelin görev aldığı 6 ekip sahada denetim gerçekleştirdi. Uygulamada 97 şahıs ve 43 araç ile sürücüsü sorgulandı. Kurallara uymayan 11 sürücüye çeşitli maddelerden idari para cezası uygulandı.