Isparta’da son bir haftada polis ekiplerince yapılan denetimlerde 42 bin 859 şahıs sorgulandı, 26 aranan şahıs yakalandı, 2 bin 60 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 08-14 Haziran 2025 tarihleri arasında il genelinde polis sorumluluk bölgesinde asayiş ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda 42 bin 859 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 26 kişi yakalanarak haklarında gerekli işlemler yapıldı. Ayrıca 23 bin 721 araç kontrol edildi, trafik kurallarına uymadığı belirlenen 2 bin 60 sürücüye ise idari para cezası uygulandı.