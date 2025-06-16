Isparta’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bin 188 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı, 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta il merkezinde bugün uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında, emniyet güçleri tarafından önemli miktarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda bin 188 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili olarak 3 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca, 1 şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçlamasıyla gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.