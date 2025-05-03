Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz gün 6 farklı noktada gerçekleştirdikleri uygulamada 261 şahıs ile 129 aracı denetledi. Kurallara uymayan 12 sürücüye idari para cezası kesildi.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz gün 21.00-23.30 saatleri arasında kent genelinde asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi. Şehrin farklı 6 noktasında eş zamanlı olarak yapılan denetimlerde, toplam 261 şahıs ile 129 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Yapılan denetimler sonucunda kurallara uymadığı tespit edilen 12 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.
Kaynak: İHA