Isparta’nın Gönen ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda drift yaptığı tespit edilen sürücüye 46 bin 392 lira para cezası uygulanırken ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

Isparta’nın Gönen ilçesinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda drift yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen trafik ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden drift yapan sürücüyü tespit etti. Yapılan incelemenin ardından otomobil sürücüsüne "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan 46 bin 392 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konularak araç trafikten men edildi.