Isparta Belediyesi, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren öğrenciler ve ailelerine destek olmak amacı ile su ve çay ikramında bulundu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün gerçekleştirildi. Isparta’da binlerce öğrenci YKS heyecanı yaşadı. Sabah erken saatlerden itibaren öğrenciler aileleriyle birlikte sınav merkezlerinin yolunu tuttu. Saatler 10.00’ı gösterdiğinde kapılar kapanırken, 10.15’te sınav heyecanı başladı.

Bugüne kadar eğitimin, öğrencilerin ve velilerin her zaman yanında olan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda Isparta Belediyesi de YKS heyecanı yaşayan öğrenci ve ailelerinin yanındaydı. Belediye tarafından belirli sınav merkezlerinin önünde çadır kurularak öğrenci ve ailelerine su ve çay ikramında bulunuldu. İkramlar sınav süresi boyunca dağıtıldı. Isparta Belediyesi’nin ikramlarının YKS’nin 22 Haziran Pazar günkü oturumlarında da devam edeceği bildirildi.

Çocuklarını sınava getiren aileler, Isparta Belediyesi’nin su ve çay ikramının çok güzel bir düşünce olduğunu belirterek, "Hava sıcak. Belediyemizin ikramları var. Belediye başkanımıza teşekkür ederiz. Her zaman yanımızdalar, her konuda faydalı oluyorlar. Tüm öğrencilere başarılar diliyoruz. İnşallah öğrencilerimiz istedikleri bölümleri kazanırlar" dedi.