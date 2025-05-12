Trendyol 1. Lig’in şampiyonu Kocaelispor ile kupa kaldırdığı törenin ardından yollarını ayıran teknik direktör İsmet Taşdemir veda mesajı yayımladı. Veda mesajında taraftara değinmeyen Taşdemir, "Kimseye mahcup olmadan tertemiz tamamladık" dedi.

Trendyol 1. Lig’in şampiyonu olan ve Süper Lig’e yükselen Kocaelispor’da bugün kulüple karşılıklı olarak anlaşıp yolları ayıran teknik direktör İsmet Taşdemir veda mesajı yayımladı. Sosyal medya hesaplarından veda paylaşımında bulunan ancak taraftara değinmeyen teknik direktör İsmet Taşdemir şu ifadelere yer verdi:

"Kocaelispor camiasının büyüklüğü dile kolay, tam 16 yıllık hasret. Bu görevi seçmemdeki en büyük sebepler bunlardı. Şimdi bu büyük camianın tarihine; ‘şampiyon teknik direktör’ olarak girmenin ve bu 16 yıllık hasreti sonlandırmanın gururunu yaşıyorum. Şükürler olsun ki kimseye mahcup olmadan, kimsenin aklında en ufak bir soru işareti dahi bırakmadan, tertemiz, yarışın hep zirvesinde kalarak ve kimseyi yarışa ortak etmeden tamamladık. Bugün buradan ayrılırken verdiğimiz sözleri tutmanın huzuru içindeyim. Tabii bu zorlu süreci birlikte yaşadığım ve hikayeyi mutlu sonlandırmamızı sağlayan başta oyuncu kardeşlerime teşekkür etmek istiyorum. İlk günden beri bana ve ekibimize inandınız, sizinle çalışmak çok güzeldi, emeklerinize sağlık aslanlarım. Daha sonra göreve bizi layık gören Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a, kulüp başkanımız sayın Recep Durul’a, tüm idari, destek ve sağlık ekibimize teşekkür etmek istiyorum. Bir serüveni daha şampiyon tamamlayan arkadaşlarıma, ekibime ayrıca teşekkür ediyorum. Ailelerimiz olmadan bu zorlu süreci aşmak mümkün olmazdı. Can yoldaşım Duygu Taşdemir başta olmak üzere tüm ailelerimize teşekkür ediyorum."