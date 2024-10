Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Çaykur Rizespor’u konuk edecek Bodrum FK’da Teknik Direktör İsmet Taşdemir, "Ligin geneli zaten zor ama bu da zorluk derecesi yüksek maçlardan bir tanesi" dedi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bodrum FK, ligin 9. haftasında 21 Ekim Pazartesi günü saat 20.00’da Çaykur Rizespor’u konuk edecek. Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri’nde maçın hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, ligdeki çıkışını sürdürmek için taraftarı önünde kazanmak istiyor.

Apandisit ameliyatı geçiren Gökdeniz, sakatlığı bulunan Cenk ve kart cezalısı Seferi Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek. Yeşil-beyazlı ekip, ligde son 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 10 puanla 9. sırada bulunuyor.

"Geliştirmemiz gereken noktalar var, onları da biliyoruz"

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ve takımın Portekizli file bekçisi Diogo Sousa, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çaykur Rizespor’un zorlu bir rakip olduğunu söyleyen Taşdemir, "Rize takımını bulunduğu konum itibariyle değerlendirirsek yanlışa düşeriz. Geçen senenin çok başarılı bir takımı. Onun üzerine bu sene çok da transferler yaptılar. Doğru da transfer yaptılar ama beş haftalık bir sıkıntı yaşadılar. İyi oynadıkları maçların karşılığını alamadılar ama neticesinde son maçta galip gelerek özgüven tazelediler. Ligimizin tecrübeli takımı, hocası tecrübeli ve iyi takım. Ligin geneli zaten zor ama bu da zorluk derecesi yüksek maçlardan bir tanesi. Milli takımlarına giden oyuncularımız var, onları bekliyoruz. Sakatlık sorunu olmadan dönmelerini bekliyoruz. Geliştirmemiz gereken noktalar var, onları da biliyoruz. Her geçen hafta biraz daha geliştirmeye çalışıyoruz" dedi.

"Burada 3 yıl oldu, çok mutlu ve keyifliyim"

Bodrum FK’da 3 yıldır görev yaptığını ve burada olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden İsmet Taşdemir, "Keyifliyim. Her şeyden öte çok uzun zamandır bu işi yapıyorum. Dört buçuk sene yardımcı hocalık yaptım. Yaklaşık 8-9 yıldır teknik adam olarak çalışıyorum. Çoğu yerde başarılı da olduk. Başarılı olduğumuz yerlerin sayısı çok daha fazla ama burada çok farklı bir şey var. Buradaki ortam, atmosfer, yönetim, oyuncu, teknik heyet ve taraftar, her şey bütünleşti. Herkes herkesi çok iyi tanıyor, herkes herkesi çok iyi biliyor ve herkes kendi alanında, kendi bölgesinde elinden gelenin en iyisini yapıyor. Dolayısıyla böyle bir uyum yakaladık. Burada 3 seneyi devirdik. Ben kendi adıma çok mutlu ve keyifliyim. Birçok şeyi burada başardık. Ama burada başaracak daha çok şeyimiz var. Onların peşinden koşuyoruz, onların hayaliyle yanıp tutuşuyoruz. Amacımız arkadaşlarımla beraber bu geldiğimiz noktayı biraz daha yukarıya taşıyabilmek, bunun için de uğraşıyoruz" diye konuştu.

Diogo Sousa: "İyi bir takım olmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz"

Ligin son haftasında oynanan Kasımpaşa maçında yaptığı kurtarışlarla beğeni toplayan kaleci Diogo Sousa da, "Bu sadece benim değil, kaleci hocamız, Veysel hocamız ve diğer kaleci arkadaşlarımla da çalışmamızın bir ürünü diye düşünüyorum. Haftanın 11’ne seçildiğim için mutluyum ama ona çok takılı kalmıyorum. Biz burada çalışmalarımıza devam edip daha iyi bir takım olmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Süper Lig zorlu bir lig. Bodrum tarihinde ilk kez Süper Lig’de oynayan bir takım. Biz de performansın zamanını arttırarak iyi sonuçlar almaya başladık. Kendi kariyerimle ilgili söyleyecek olursak ben olaylara gün gün bakıyorum. Bodrum’un başarısı için çalışmalarımı devam ettirip kariyerimde nereye geleceğimi göreceğiz. Her futbolcunun hayali milli takımda oynamak ama şu an ben Bodrum için elimden geleni yapıyorum. Buranın başarısı için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ama tabii ki de dediğim gibi her futbolcunun hayali bir gün milli takımda oynamaktır. O da gurur verici durumdur" şeklinde konuştu.