Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, vefatının 300. yılında İsmail Hakkı Bursevi’yi farklı etkinliklerle anacak.

Bu çerçevede Bursa’da eğitim gören 300 bin lise öğrencisine dönük "Vefatının 300. Yılında İsmail Hakkı Bursevî Temalı Liselerarası Şiir Yarışması" düzenliyor. İsmail Hakkı Bursevi Vakfı ve Yıldırım Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen yarışmanın hedefi, "Türk dilini doğru, güzel, etkili kullanım becerisi ve edebi algı kazandırmak, vefatının 300. yılında Bursalı büyük âlim ve mutasavvıf İsmail Hakkı Bursevî hakkında farkındalık oluşturmak" olarak açıklandı.

Yarışmaya son başvuru tarihi 16 Nisan olarak duyuruldu. Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler şartname doğrultusunda eserlerini kendi okullarına teslime edecek. Yarışmanın İl Seçici Kurulunda Prof. Dr. Bilal Kemikli, Doç. Dr. Murat Yurtsever, Musab Kırca (Şair), Vural Kaya (Şair), Yunus Emre Altuntaş (Şair-Eleştirmen) yer alacak. Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi tarafından yürütülen yarışmada dereceye giren öğrencilerden birinciye 30 bin, ikinciye 20 bin, üçüncüye 10 bin, seçilecek 14 mansiyona ise 5 bin lira hediye takdim edilecek. Yarışma Şartnamesi ve resmi yazılarına https://bursa.meb.gov.tr/www/liselerarasi-siir-yarismasi-duyurusu/icerik/5312 adresinden ulaşılabilir.