Hatay’ın İskenderun ilçesinde polis ve jandarma ekiplerince yapılan ortak çalışmada 4 kişilik hırsızlık şüphelisi yakalandı.

İskenderun’da meydana gelen evden hırsızlık olayı ile ilgili olarak Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri birlikte çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada olayın şüphelilerinin F.G., C.G., C.K. ile Ş.K. oldukları tespit edildi. Polis ve Jandarma ekipleri 20 Şubat2025 tarihinde İskenderun Kocatepe ve Buluttepe Mahallesinde bulunan 3 ikamette arama yaptı.

Cumhuriyet başsavcılığının kararı ile belirlenen 3 adreste yapılan aramada hırsızlık sonucu elde edildiği değerlendirilen ; 2 bin 450 dolar, 4 bin 780 Türk lirası, 7 adet bilezik, 3 adet kolye, 2 adet küpe, 2 adet yüzük, 11 adet çeyrek altın, 2 adet yarım altın, 11 gram altın, 2 adet ata altın, 2 flash bellek, 1 adet kasatura, 1 adet tarihi eser kama, 1 adet cep saati ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak C.K. yakalandı, diğer şahıslar hakkında ise adli işlem yapıldı.