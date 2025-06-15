SAMSUN (İHA) – Samsun’da Babalar Günü kapsamında, yönetmeninden oyuncusuna kadar tamamı işitme engelli bireylerden oluşan kadrosuyla hazırlanan ‘İşte Babam’ filmi, 400 kişilik izleyiciye iki seans halinde gösterildi. Sessiz sinema tekniğiyle çekilen film, izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Samsun Valiliği himayelerinde, Samsun Büyükşehir Belediyesi desteği ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü organizasyonuyla düzenlenen gösterim, Atakum’daki Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşti. İki seans halinde yapılan gösterimde salonlar, çoğunluğunu işitme engelli bireylerin oluşturduğu 400 kişilik izleyiciyle doldu.

"Hayatımda aldığım en anlamlı plaket"

Etkinlikte konuşan Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Necmettin Aygün, "Filmin yönetmeni, senaristi, oyuncuları ve teknik ekibi tamamen işitme engelli bireylerden oluşuyor. Aslında bu filmi 7 Haziran Türk İşaret Dili Bayramı’na denk getirmek istiyorduk ancak Kurban Bayramı nedeniyle 15 Haziran Babalar Günü’nde gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle biletler ücretsiz temin edildi. Aldığım plaket ise hayatımdaki en anlamlı plaket oldu" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Eyüp Çakır ise "Her zaman engelli bireylerin, özellikle de işitme engellilerin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.